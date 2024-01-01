Lübnan lirasından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile LBP → IMP çevirin

1.000 lbp
0,05 imp

1.00000 LBP = 0.00005 IMP

10:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.073489.13591.45291.651510.9480418.3189
1 GBP1.1700811.25595104.2951.699991.932381.1092821.4343
1 USD0.93160.79621183.04071.353551.538580.8832517.0662
1 INR0.01121880.009588190.012042310.01629980.0185280.01063640.205516

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Lübnan lirasından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Man Adası poundu
1 LBP0.00005 IMP
5 LBP0.00027 IMP
10 LBP0.00053 IMP
20 LBP0.00106 IMP
50 LBP0.00265 IMP
100 LBP0.00531 IMP
250 LBP0.01326 IMP
500 LBP0.02653 IMP
1000 LBP0.05305 IMP
2000 LBP0.10611 IMP
5000 LBP0.26527 IMP
10000 LBP0.53053 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Lübnan Lirası
1 IMP18849.00000 LBP
5 IMP94245.00000 LBP
10 IMP188490.00000 LBP
20 IMP376980.00000 LBP
50 IMP942450.00000 LBP
100 IMP1884900.00000 LBP
250 IMP4712250.00000 LBP
500 IMP9424500.00000 LBP
1000 IMP18849000.00000 LBP
2000 IMP37698000.00000 LBP
5000 IMP94245000.00000 LBP
10000 IMP188490000.00000 LBP