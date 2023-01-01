ليرة لبنانية إلى فرنك جيبوتي

تحويل LBP إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
12 djf

1.00000 LBP = 0.01185 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:0 UTC
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LBP إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Djiboutian Franc
1 LBP0.01185 DJF
5 LBP0.05923 DJF
10 LBP0.11846 DJF
20 LBP0.23693 DJF
50 LBP0.59232 DJF
100 LBP1.18463 DJF
250 LBP2.96158 DJF
500 LBP5.92315 DJF
1000 LBP11.84630 DJF
2000 LBP23.69260 DJF
5000 LBP59.23150 DJF
10000 LBP118.46300 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / جنيه لبناني
1 DJF84.41450 LBP
5 DJF422.07250 LBP
10 DJF844.14500 LBP
20 DJF1688.29000 LBP
50 DJF4220.72500 LBP
100 DJF8441.45000 LBP
250 DJF21103.62500 LBP
500 DJF42207.25000 LBP
1000 DJF84414.50000 LBP
2000 DJF168829.00000 LBP
5000 DJF422072.50000 LBP
10000 DJF844145.00000 LBP