Lübnan lirasından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile LBP → DJF çevirin

1.000 lbp
12 djf

1.00000 LBP = 0.01185 DJF

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546951.073289.11771.452631.65120.94799518.3098
1 GBP1.1700111.25565104.2681.699591.931921.1091621.4225
1 USD0.93180.7964183.03921.353551.538580.8833517.0609
1 INR0.01122110.009590650.012042510.01630010.01852840.01063770.205456

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cibuti Frangı
1 LBP0.01185 DJF
5 LBP0.05924 DJF
10 LBP0.11849 DJF
20 LBP0.23698 DJF
50 LBP0.59245 DJF
100 LBP1.18490 DJF
250 LBP2.96225 DJF
500 LBP5.92450 DJF
1000 LBP11.84900 DJF
2000 LBP23.69800 DJF
5000 LBP59.24500 DJF
10000 LBP118.49000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Lübnan Lirası
1 DJF84.39550 LBP
5 DJF421.97750 LBP
10 DJF843.95500 LBP
20 DJF1687.91000 LBP
50 DJF4219.77500 LBP
100 DJF8439.55000 LBP
250 DJF21098.87500 LBP
500 DJF42197.75000 LBP
1000 DJF84395.50000 LBP
2000 DJF168791.00000 LBP
5000 DJF421977.50000 LBP
10000 DJF843955.00000 LBP