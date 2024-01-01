250 Lübnan lirasından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile LBP → DJF çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001983Fdj DJF

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DJF
1 LBP → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00200,0020
Düşük0,00200,0020
Ortalama0,00200,0020
Değişim-0.11%-0.19%
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1 LBP → DJF istatistikleri

LBP → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0020 oldu. LBP → DJF kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

LBP → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0020 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0020 oldu. LBP → DJF kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34218,1350,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9050,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7320,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cibuti Frangı
1 LBP0,00198 DJF
5 LBP0,00992 DJF
10 LBP0,01983 DJF
20 LBP0,03967 DJF
50 LBP0,09917 DJF
100 LBP0,19833 DJF
250 LBP0,49583 DJF
500 LBP0,99166 DJF
1000 LBP1,98331 DJF
2000 LBP3,96662 DJF
5000 LBP9,91655 DJF
10000 LBP19,83310 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Lübnan Lirası
1 DJF504,20900 LBP
5 DJF2.521,04500 LBP
10 DJF5.042,09000 LBP
20 DJF10.084,18000 LBP
50 DJF25.210,45000 LBP
100 DJF50.420,90000 LBP
250 DJF126.052,25000 LBP
500 DJF252.104,50000 LBP
1000 DJF504.209,00000 LBP
2000 DJF1.008.418,00000 LBP
5000 DJF2.521.045,00000 LBP
10000 DJF5.042.090,00000 LBP