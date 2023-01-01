ليرة لبنانية إلى جنيه مصري

تحويل LBP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
2.06 egp

1.00000 LBP = 0.00206 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه مصري
1 LBP0.00206 EGP
5 LBP0.01028 EGP
10 LBP0.02056 EGP
20 LBP0.04112 EGP
50 LBP0.10279 EGP
100 LBP0.20559 EGP
250 LBP0.51397 EGP
500 LBP1.02794 EGP
1000 LBP2.05589 EGP
2000 LBP4.11178 EGP
5000 LBP10.27945 EGP
10000 LBP20.55890 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه لبناني
1 EGP486.40800 LBP
5 EGP2432.04000 LBP
10 EGP4864.08000 LBP
20 EGP9728.16000 LBP
50 EGP24320.40000 LBP
100 EGP48640.80000 LBP
250 EGP121602.00000 LBP
500 EGP243204.00000 LBP
1000 EGP486408.00000 LBP
2000 EGP972816.00000 LBP
5000 EGP2432040.00000 LBP
10000 EGP4864080.00000 LBP