Lübnan lirasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile LBP → EGP çevirin

1.000 lbp
2,06 egp

1.00000 LBP = 0.00206 EGP

10:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353551.641361.538580.93181.3471518.99720.7964
1 CAD0.73879811.212641.13670.6884070.99527214.03510.588379
1 NZD0.609250.8246510.937380.5676950.82075111.5740.485207
1 AUD0.649950.879741.066810.6056190.8755812.34720.51762

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Mısır Lirası
1 LBP0.00206 EGP
5 LBP0.01031 EGP
10 LBP0.02061 EGP
20 LBP0.04122 EGP
50 LBP0.10306 EGP
100 LBP0.20612 EGP
250 LBP0.51531 EGP
500 LBP1.03061 EGP
1000 LBP2.06123 EGP
2000 LBP4.12246 EGP
5000 LBP10.30615 EGP
10000 LBP20.61230 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Lübnan Lirası
1 EGP485.14600 LBP
5 EGP2425.73000 LBP
10 EGP4851.46000 LBP
20 EGP9702.92000 LBP
50 EGP24257.30000 LBP
100 EGP48514.60000 LBP
250 EGP121286.50000 LBP
500 EGP242573.00000 LBP
1000 EGP485146.00000 LBP
2000 EGP970292.00000 LBP
5000 EGP2425730.00000 LBP
10000 EGP4851460.00000 LBP