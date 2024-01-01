50 Lübnan lirasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile LBP → EGP çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0005511E£ EGP

04:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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EGP
1 LBP → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim1.43%0.84%
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1 LBP → EGP istatistikleri

LBP → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. LBP → EGP kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

LBP → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. LBP → EGP kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5450,9491,34218,1280,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9050,5560,78610,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10510,6140,86911,7330,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Mısır Lirası
1 LBP0,00055 EGP
5 LBP0,00276 EGP
10 LBP0,00551 EGP
20 LBP0,01102 EGP
50 LBP0,02755 EGP
100 LBP0,05511 EGP
250 LBP0,13777 EGP
500 LBP0,27554 EGP
1000 LBP0,55109 EGP
2000 LBP1,10218 EGP
5000 LBP2,75544 EGP
10000 LBP5,51088 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Lübnan Lirası
1 EGP1.814,59000 LBP
5 EGP9.072,95000 LBP
10 EGP18.145,90000 LBP
20 EGP36.291,80000 LBP
50 EGP90.729,50000 LBP
100 EGP181.459,00000 LBP
250 EGP453.647,50000 LBP
500 EGP907.295,00000 LBP
1000 EGP1.814.590,00000 LBP
2000 EGP3.629.180,00000 LBP
5000 EGP9.072.950,00000 LBP
10000 EGP18.145.900,00000 LBP