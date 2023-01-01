ليرة لبنانية إلى بيزو كولومبي

تحويل LBP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
262.21 cop

1.00000 LBP = 0.26221 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:43 UTC
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LBP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / البيزو الكولومبي
1 LBP0.26221 COP
5 LBP1.31105 COP
10 LBP2.62209 COP
20 LBP5.24418 COP
50 LBP13.11045 COP
100 LBP26.22090 COP
250 LBP65.55225 COP
500 LBP131.10450 COP
1000 LBP262.20900 COP
2000 LBP524.41800 COP
5000 LBP1311.04500 COP
10000 LBP2622.09000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه لبناني
1 COP3.81375 LBP
5 COP19.06875 LBP
10 COP38.13750 LBP
20 COP76.27500 LBP
50 COP190.68750 LBP
100 COP381.37500 LBP
250 COP953.43750 LBP
500 COP1906.87500 LBP
1000 COP3813.75000 LBP
2000 COP7627.50000 LBP
5000 COP19068.75000 LBP
10000 COP38137.50000 LBP