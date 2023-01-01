ليرة لبنانية إلى بيزو تشيلي

تحويل LBP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٥٩ clp

1.00000 LBP = 0.05916 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:2 UTC
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LBP إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل جنيه لبناني / Chilean Peso
1 LBP0.05916 CLP
5 LBP0.29579 CLP
10 LBP0.59158 CLP
20 LBP1.18317 CLP
50 LBP2.95791 CLP
100 LBP5.91583 CLP
250 LBP14.78957 CLP
500 LBP29.57915 CLP
1000 LBP59.15830 CLP
2000 LBP118.31660 CLP
5000 LBP295.79150 CLP
10000 LBP591.58300 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه لبناني
1 CLP16.90380 LBP
5 CLP84.51900 LBP
10 CLP169.03800 LBP
20 CLP338.07600 LBP
50 CLP845.19000 LBP
100 CLP1690.38000 LBP
250 CLP4225.95000 LBP
500 CLP8451.90000 LBP
1000 CLP16903.80000 LBP
2000 CLP33807.60000 LBP
5000 CLP84519.00000 LBP
10000 CLP169038.00000 LBP