Lübnan lirasından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile LBP → CLP çevirin

1.000 lbp
64 clp

1.00000 LBP = 0.06388 CLP

10:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.073289.11691.452521.65120.94799518.3093
1 GBP1.1699911.25565104.2671.699461.931921.1091521.422
1 USD0.93180.7964183.03851.353451.538580.8833517.0605
1 INR0.01122120.009590740.012042610.01629910.01852850.01063780.205453

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Şili Pesosu
1 LBP0.06388 CLP
5 LBP0.31939 CLP
10 LBP0.63877 CLP
20 LBP1.27754 CLP
50 LBP3.19386 CLP
100 LBP6.38771 CLP
250 LBP15.96928 CLP
500 LBP31.93855 CLP
1000 LBP63.87710 CLP
2000 LBP127.75420 CLP
5000 LBP319.38550 CLP
10000 LBP638.77100 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Lübnan Lirası
1 CLP15.65510 LBP
5 CLP78.27550 LBP
10 CLP156.55100 LBP
20 CLP313.10200 LBP
50 CLP782.75500 LBP
100 CLP1565.51000 LBP
250 CLP3913.77500 LBP
500 CLP7827.55000 LBP
1000 CLP15655.10000 LBP
2000 CLP31310.20000 LBP
5000 CLP78275.50000 LBP
10000 CLP156551.00000 LBP