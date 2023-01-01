ليرة لبنانية إلى ليك ألباني

تحويل LBP إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
6.63 all

1.00000 LBP = 0.00663 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:59 UTC
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LBP إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / ليك ألباني
1 LBP0.00663 ALL
5 LBP0.03315 ALL
10 LBP0.06631 ALL
20 LBP0.13261 ALL
50 LBP0.33153 ALL
100 LBP0.66306 ALL
250 LBP1.65764 ALL
500 LBP3.31529 ALL
1000 LBP6.63058 ALL
2000 LBP13.26116 ALL
5000 LBP33.15290 ALL
10000 LBP66.30580 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / جنيه لبناني
1 ALL150.81600 LBP
5 ALL754.08000 LBP
10 ALL1508.16000 LBP
20 ALL3016.32000 LBP
50 ALL7540.80000 LBP
100 ALL15081.60000 LBP
250 ALL37704.00000 LBP
500 ALL75408.00000 LBP
1000 ALL150816.00000 LBP
2000 ALL301632.00000 LBP
5000 ALL754080.00000 LBP
10000 ALL1508160.00000 LBP