ليرة لبنانية إلى فرنك رواندي

تحويل LBP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
80 rwf

1.00000 LBP = 0.07995 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Rwandan Franc
1 LBP0.07995 RWF
5 LBP0.39974 RWF
10 LBP0.79947 RWF
20 LBP1.59895 RWF
50 LBP3.99737 RWF
100 LBP7.99474 RWF
250 LBP19.98685 RWF
500 LBP39.97370 RWF
1000 LBP79.94740 RWF
2000 LBP159.89480 RWF
5000 LBP399.73700 RWF
10000 LBP799.47400 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / جنيه لبناني
1 RWF12.50820 LBP
5 RWF62.54100 LBP
10 RWF125.08200 LBP
20 RWF250.16400 LBP
50 RWF625.41000 LBP
100 RWF1250.82000 LBP
250 RWF3127.05000 LBP
500 RWF6254.10000 LBP
1000 RWF12508.20000 LBP
2000 RWF25016.40000 LBP
5000 RWF62541.00000 LBP
10000 RWF125082.00000 LBP