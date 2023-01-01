ليرة لبنانية إلى روبية إندونيسية

تحويل LBP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
1022.95 idr

1.00000 LBP = 1.02295 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LBP إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 IDR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.61421.436251.660980.963918.3179
1GBP1.1528711.22905102.1591.655781.914861.1112521.1178
1USD0.9380.813637183.121.34721.5580.904117.1822
1INR0.01128490.00978870.012030810.01620790.01874390.0108770.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / الروبية الإندونيسية
1 LBP1.02295 IDR
5 LBP5.11475 IDR
10 LBP10.22950 IDR
20 LBP20.45900 IDR
50 LBP51.14750 IDR
100 LBP102.29500 IDR
250 LBP255.73750 IDR
500 LBP511.47500 IDR
1000 LBP1022.95000 IDR
2000 LBP2045.90000 IDR
5000 LBP5114.75000 IDR
10000 LBP10229.50000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه لبناني
1 IDR0.97756 LBP
5 IDR4.88781 LBP
10 IDR9.77561 LBP
20 IDR19.55122 LBP
50 IDR48.87805 LBP
100 IDR97.75610 LBP
250 IDR244.39025 LBP
500 IDR488.78050 LBP
1000 IDR977.56100 LBP
2000 IDR1955.12200 LBP
5000 IDR4887.80500 LBP
10000 IDR9775.61000 LBP