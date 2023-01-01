ليرة لبنانية إلى وون كوري جنوبي

تحويل LBP إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٨٩ krw

1.00000 LBP = 0.08917 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 19:7 UTC
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LBP إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63091.436251.661030.9638518.3203
1GBP1.1528711.2293102.1791.655811.914951.1111921.1208
1USD0.93780.813471183.121.346951.557750.9039517.1812
1INR0.01128280.009786710.012030810.01620490.0187410.01087520.206704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / وون كوريا الجنوبية
1 LBP0.08917 KRW
5 LBP0.44583 KRW
10 LBP0.89166 KRW
20 LBP1.78333 KRW
50 LBP4.45831 KRW
100 LBP8.91663 KRW
250 LBP22.29158 KRW
500 LBP44.58315 KRW
1000 LBP89.16630 KRW
2000 LBP178.33260 KRW
5000 LBP445.83150 KRW
10000 LBP891.66300 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / جنيه لبناني
1 KRW11.21500 LBP
5 KRW56.07500 LBP
10 KRW112.15000 LBP
20 KRW224.30000 LBP
50 KRW560.75000 LBP
100 KRW1121.50000 LBP
250 KRW2803.75000 LBP
500 KRW5607.50000 LBP
1000 KRW11215.00000 LBP
2000 KRW22430.00000 LBP
5000 KRW56075.00000 LBP
10000 KRW112150.00000 LBP