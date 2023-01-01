ليرة لبنانية إلى ليرة تركية

تحويل LBP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
1.80 try

1.00000 LBP = 0.00180 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:14 UTC
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LBP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.436471.661340.96418.3285
1GBP1.152811.2294102.1881.655881.91511.111321.1281
1USD0.937650.813405183.121.34691.557750.903917.1857
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620430.0187410.01087460.206758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / ليرة تركية
1 LBP0.00180 TRY
5 LBP0.00902 TRY
10 LBP0.01804 TRY
20 LBP0.03609 TRY
50 LBP0.09022 TRY
100 LBP0.18044 TRY
250 LBP0.45109 TRY
500 LBP0.90218 TRY
1000 LBP1.80436 TRY
2000 LBP3.60872 TRY
5000 LBP9.02180 TRY
10000 LBP18.04360 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه لبناني
1 TRY554.21200 LBP
5 TRY2771.06000 LBP
10 TRY5542.12000 LBP
20 TRY11084.24000 LBP
50 TRY27710.60000 LBP
100 TRY55421.20000 LBP
250 TRY138553.00000 LBP
500 TRY277106.00000 LBP
1000 TRY554212.00000 LBP
2000 TRY1108424.00000 LBP
5000 TRY2771060.00000 LBP
10000 TRY5542120.00000 LBP