Lübnan lirasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LBP → TRY çevirin

1.000 lbp
2,05 try

1.00000 LBP = 0.00205 TRY

10:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0734589.14061.453181.652350.9477118.3292
1 GBP1.1692811.25515104.2291.699161.932041.1081421.4317
1 USD0.931550.796718183.04121.353751.539290.8828517.075
1 INR0.01121820.009594240.012042210.01630210.01853650.01063150.205621

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Lübnan lirasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Türk Lirası
1 LBP0.00205 TRY
5 LBP0.01025 TRY
10 LBP0.02049 TRY
20 LBP0.04099 TRY
50 LBP0.10246 TRY
100 LBP0.20493 TRY
250 LBP0.51232 TRY
500 LBP1.02465 TRY
1000 LBP2.04929 TRY
2000 LBP4.09858 TRY
5000 LBP10.24645 TRY
10000 LBP20.49290 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Lübnan Lirası
1 TRY487.97300 LBP
5 TRY2439.86500 LBP
10 TRY4879.73000 LBP
20 TRY9759.46000 LBP
50 TRY24398.65000 LBP
100 TRY48797.30000 LBP
250 TRY121993.25000 LBP
500 TRY243986.50000 LBP
1000 TRY487973.00000 LBP
2000 TRY975946.00000 LBP
5000 TRY2439865.00000 LBP
10000 TRY4879730.00000 LBP