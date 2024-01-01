10 Türk lirasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile TRY → LBP çevirin

10 try
27.676,20 lbp

1,000 TRY = 2.768 LBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,461,3763,67247,538
1 EUR1,06510,855295,84388,8811,4663,91150,625
1 GBP1,2461,171346,042103,9621,7144,57559,215
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Lübnan Lirası
1 TRY2.767,62000 LBP
5 TRY13.838,10000 LBP
10 TRY27.676,20000 LBP
20 TRY55.352,40000 LBP
50 TRY138.381,00000 LBP
100 TRY276.762,00000 LBP
250 TRY691.905,00000 LBP
500 TRY1.383.810,00000 LBP
1000 TRY2.767.620,00000 LBP
2000 TRY5.535.240,00000 LBP
5000 TRY13.838.100,00000 LBP
10000 TRY27.676.200,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Türk Lirası
1 LBP0,00036 TRY
5 LBP0,00181 TRY
10 LBP0,00361 TRY
20 LBP0,00723 TRY
50 LBP0,01807 TRY
100 LBP0,03613 TRY
250 LBP0,09033 TRY
500 LBP0,18066 TRY
1000 LBP0,36132 TRY
2000 LBP0,72264 TRY
5000 LBP1,80661 TRY
10000 LBP3,61321 TRY