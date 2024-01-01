5 Lübnan lirasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LBP → TRY çevirin

5 lbp
0,00 try

1,000ل.ل. LBP = 0,0003707TL TRY

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim1.92%2.63%
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1 LBP → TRY istatistikleri

LBP → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → TRY kurundaki değişiklik 1.92 değerindeydi.

LBP → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → TRY kurundaki değişiklik 2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2050,563
1 NZD0,5950,82210,9110,550,79510,8540,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9090,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Türk Lirası
1 LBP0,00037 TRY
5 LBP0,00185 TRY
10 LBP0,00371 TRY
20 LBP0,00741 TRY
50 LBP0,01854 TRY
100 LBP0,03707 TRY
250 LBP0,09268 TRY
500 LBP0,18536 TRY
1000 LBP0,37071 TRY
2000 LBP0,74143 TRY
5000 LBP1,85357 TRY
10000 LBP3,70713 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Lübnan Lirası
1 TRY2.697,51000 LBP
5 TRY13.487,55000 LBP
10 TRY26.975,10000 LBP
20 TRY53.950,20000 LBP
50 TRY134.875,50000 LBP
100 TRY269.751,00000 LBP
250 TRY674.377,50000 LBP
500 TRY1.348.755,00000 LBP
1000 TRY2.697.510,00000 LBP
2000 TRY5.395.020,00000 LBP
5000 TRY13.487.550,00000 LBP
10000 TRY26.975.100,00000 LBP