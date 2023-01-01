ليرة لبنانية إلى فورنت مجري

تحويل LBP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
24 huf

1.00000 LBP = 0.02418 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:5 UTC
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LBP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.61421.436251.660980.963918.3179
1GBP1.1528711.22905102.1591.655781.914861.1112521.1178
1USD0.9380.813637183.121.34721.5580.904117.1822
1INR0.01128490.00978870.012030810.01620790.01874390.0108770.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Hungarian Forint
1 LBP0.02418 HUF
5 LBP0.12092 HUF
10 LBP0.24185 HUF
20 LBP0.48370 HUF
50 LBP1.20924 HUF
100 LBP2.41848 HUF
250 LBP6.04620 HUF
500 LBP12.09240 HUF
1000 LBP24.18480 HUF
2000 LBP48.36960 HUF
5000 LBP120.92400 HUF
10000 LBP241.84800 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه لبناني
2000 HUF82696.60000 LBP
5000 HUF206741.50000 LBP
10000 HUF413483.00000 LBP
15000 HUF620224.50000 LBP
20000 HUF826966.00000 LBP
30000 HUF1240449.00000 LBP
40000 HUF1653932.00000 LBP
50000 HUF2067415.00000 LBP
60000 HUF2480898.00000 LBP
100000 HUF4134830.00000 LBP
150000 HUF6202245.00000 LBP
200000 HUF8269660.00000 LBP