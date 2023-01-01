ليرة لبنانية إلى روفيا مالديفية

تحويل LBP إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
1.03 mvr

1.00000 LBP = 0.00103 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:6 UTC
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LBP إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / روفيا جزر المالديف
1 LBP0.00103 MVR
5 LBP0.00514 MVR
10 LBP0.01029 MVR
20 LBP0.02057 MVR
50 LBP0.05143 MVR
100 LBP0.10286 MVR
250 LBP0.25715 MVR
500 LBP0.51430 MVR
1000 LBP1.02861 MVR
2000 LBP2.05722 MVR
5000 LBP5.14305 MVR
10000 LBP10.28610 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / جنيه لبناني
1 MVR972.18600 LBP
5 MVR4860.93000 LBP
10 MVR9721.86000 LBP
20 MVR19443.72000 LBP
50 MVR48609.30000 LBP
100 MVR97218.60000 LBP
250 MVR243046.50000 LBP
500 MVR486093.00000 LBP
1000 MVR972186.00000 LBP
2000 MVR1944372.00000 LBP
5000 MVR4860930.00000 LBP
10000 MVR9721860.00000 LBP