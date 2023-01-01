ليرة لبنانية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل LBP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٣١٫٧٨ kzt

1.00000 LBP = 0.03178 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63091.436251.661030.9638518.3203
1GBP1.1528711.2293102.1791.655811.914951.1111921.1208
1USD0.93780.813471183.121.346951.557750.9039517.1812
1INR0.01128280.009786710.012030810.01620490.0187410.01087520.206704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / تنغي كازاخستاني
1 LBP0.03178 KZT
5 LBP0.15889 KZT
10 LBP0.31777 KZT
20 LBP0.63554 KZT
50 LBP1.58886 KZT
100 LBP3.17771 KZT
250 LBP7.94428 KZT
500 LBP15.88855 KZT
1000 LBP31.77710 KZT
2000 LBP63.55420 KZT
5000 LBP158.88550 KZT
10000 LBP317.77100 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / جنيه لبناني
1 KZT31.46920 LBP
5 KZT157.34600 LBP
10 KZT314.69200 LBP
20 KZT629.38400 LBP
50 KZT1573.46000 LBP
100 KZT3146.92000 LBP
250 KZT7867.30000 LBP
500 KZT15734.60000 LBP
1000 KZT31469.20000 LBP
2000 KZT62938.40000 LBP
5000 KZT157346.00000 LBP
10000 KZT314692.00000 LBP