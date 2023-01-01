ليرة لبنانية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل LBP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫١٢ bam

1.00000 LBP = 0.00012 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 19:0 UTC
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LBP إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.661010.963718.3157
1GBP1.1528711.2292102.1711.655861.914941.1110221.1158
1USD0.93790.813537183.121.34711.557880.903917.1785
1INR0.01128380.00978750.012030810.01620670.01874250.01087460.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 LBP0.00012 BAM
5 LBP0.00061 BAM
10 LBP0.00122 BAM
20 LBP0.00245 BAM
50 LBP0.00612 BAM
100 LBP0.01224 BAM
250 LBP0.03059 BAM
500 LBP0.06118 BAM
1000 LBP0.12235 BAM
2000 LBP0.24471 BAM
5000 LBP0.61177 BAM
10000 LBP1.22355 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه لبناني
1 BAM8172.92000 LBP
5 BAM40864.60000 LBP
10 BAM81729.20000 LBP
20 BAM163458.40000 LBP
50 BAM408646.00000 LBP
100 BAM817292.00000 LBP
250 BAM2043230.00000 LBP
500 BAM4086460.00000 LBP
1000 BAM8172920.00000 LBP
2000 BAM16345840.00000 LBP
5000 BAM40864600.00000 LBP
10000 BAM81729200.00000 LBP