Lübnan lirasından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile LBP → BAM çevirin

1.000 lbp
0,12 bam

1.00000 LBP = 0.00012 BAM

10:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353651.641631.538820.93181.3473519.00240.796337
1 CAD0.73874311.212741.136790.6883560.99534614.03790.588289
1 NZD0.609150.82457610.937370.5676020.82073811.57530.485089
1 AUD0.649850.8796691.0668110.6055260.87557512.34870.5175

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 LBP0.00012 BAM
5 LBP0.00061 BAM
10 LBP0.00121 BAM
20 LBP0.00243 BAM
50 LBP0.00607 BAM
100 LBP0.01214 BAM
250 LBP0.03036 BAM
500 LBP0.06072 BAM
1000 LBP0.12143 BAM
2000 LBP0.24287 BAM
5000 LBP0.60717 BAM
10000 LBP1.21434 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Lübnan Lirası
1 BAM8234.96000 LBP
5 BAM41174.80000 LBP
10 BAM82349.60000 LBP
20 BAM164699.20000 LBP
50 BAM411748.00000 LBP
100 BAM823496.00000 LBP
250 BAM2058740.00000 LBP
500 BAM4117480.00000 LBP
1000 BAM8234960.00000 LBP
2000 BAM16469920.00000 LBP
5000 BAM41174800.00000 LBP
10000 BAM82349600.00000 LBP