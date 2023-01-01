ليرة لبنانية إلى ريال قطري

تحويل LBP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٢٤ qar

1.00000 LBP = 0.00024 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الريال القطري
1 LBP0.00024 QAR
5 LBP0.00121 QAR
10 LBP0.00243 QAR
20 LBP0.00485 QAR
50 LBP0.01213 QAR
100 LBP0.02426 QAR
250 LBP0.06064 QAR
500 LBP0.12128 QAR
1000 LBP0.24257 QAR
2000 LBP0.48514 QAR
5000 LBP1.21284 QAR
10000 LBP2.42568 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / جنيه لبناني
1 QAR4122.55000 LBP
5 QAR20612.75000 LBP
10 QAR41225.50000 LBP
20 QAR82451.00000 LBP
50 QAR206127.50000 LBP
100 QAR412255.00000 LBP
250 QAR1030637.50000 LBP
500 QAR2061275.00000 LBP
1000 QAR4122550.00000 LBP
2000 QAR8245100.00000 LBP
5000 QAR20612750.00000 LBP
10000 QAR41225500.00000 LBP