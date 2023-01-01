5 ريال قطري إلى ليرة لبنانية

تحويل QAR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

5 qar
20610.20 lbp

1.00000 QAR = 4122.04000 LBP

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.19161.36405285.3750.8050560.93005781.6111.5361
1INR0.012020410.01639653.430330.009677130.01117929.395310.0184646
1CAD0.73311160.98871209.2120.5901950.681805573.0081.12613
1PKR0.003504160.2915170.0047798510.002821050.003258932.738890.00538274

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / جنيه لبناني
1 QAR4122.04000 LBP
5 QAR20610.20000 LBP
10 QAR41220.40000 LBP
20 QAR82440.80000 LBP
50 QAR206102.00000 LBP
100 QAR412204.00000 LBP
250 QAR1030510.00000 LBP
500 QAR2061020.00000 LBP
1000 QAR4122040.00000 LBP
2000 QAR8244080.00000 LBP
5000 QAR20610200.00000 LBP
10000 QAR41220400.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الريال القطري
1 LBP0.00024 QAR
5 LBP0.00121 QAR
10 LBP0.00243 QAR
20 LBP0.00485 QAR
50 LBP0.01213 QAR
100 LBP0.02426 QAR
250 LBP0.06065 QAR
500 LBP0.12130 QAR
1000 LBP0.24260 QAR
2000 LBP0.48520 QAR
5000 LBP1.21299 QAR
10000 LBP2.42598 QAR