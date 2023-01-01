1 ريال قطري إلى ليرة لبنانية
تحويل QAR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي
Loading
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال قطري إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Qatari rial
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / جنيه لبناني
|1 QAR
|4122.04000 LBP
|5 QAR
|20610.20000 LBP
|10 QAR
|41220.40000 LBP
|20 QAR
|82440.80000 LBP
|50 QAR
|206102.00000 LBP
|100 QAR
|412204.00000 LBP
|250 QAR
|1030510.00000 LBP
|500 QAR
|2061020.00000 LBP
|1000 QAR
|4122040.00000 LBP
|2000 QAR
|8244080.00000 LBP
|5000 QAR
|20610200.00000 LBP
|10000 QAR
|41220400.00000 LBP