ليرة لبنانية إلى لوتي ليسوتو

تحويل LBP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٫٢٦ lsl

1.00000 LBP = 0.00126 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:8 UTC
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LBP إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Lesotho Loti
1 LBP0.00126 LSL
5 LBP0.00630 LSL
10 LBP0.01260 LSL
20 LBP0.02520 LSL
50 LBP0.06299 LSL
100 LBP0.12599 LSL
250 LBP0.31498 LSL
500 LBP0.62995 LSL
1000 LBP1.25990 LSL
2000 LBP2.51980 LSL
5000 LBP6.29950 LSL
10000 LBP12.59900 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / جنيه لبناني
1 LSL793.71400 LBP
5 LSL3968.57000 LBP
10 LSL7937.14000 LBP
20 LSL15874.28000 LBP
50 LSL39685.70000 LBP
100 LSL79371.40000 LBP
250 LSL198428.50000 LBP
500 LSL396857.00000 LBP
1000 LSL793714.00000 LBP
2000 LSL1587428.00000 LBP
5000 LSL3968570.00000 LBP
10000 LSL7937140.00000 LBP