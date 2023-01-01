ليرة لبنانية إلى فرنك قمري

تحويل LBP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
31 kmf

1.00000 LBP = 0.03070 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:17 UTC
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LBP إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436331.661140.9639518.3193
1GBP1.1528711.22915102.1671.655851.915011.1113121.1191
1USD0.93790.81357183.121.347151.5580.904117.1819
1INR0.01128380.00978790.012030810.01620730.01874390.0108770.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / فرنك جزر القمر
1 LBP0.03070 KMF
5 LBP0.15351 KMF
10 LBP0.30702 KMF
20 LBP0.61404 KMF
50 LBP1.53510 KMF
100 LBP3.07019 KMF
250 LBP7.67548 KMF
500 LBP15.35095 KMF
1000 LBP30.70190 KMF
2000 LBP61.40380 KMF
5000 LBP153.50950 KMF
10000 LBP307.01900 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه لبناني
1 KMF32.57120 LBP
5 KMF162.85600 LBP
10 KMF325.71200 LBP
20 KMF651.42400 LBP
50 KMF1628.56000 LBP
100 KMF3257.12000 LBP
250 KMF8142.80000 LBP
500 KMF16285.60000 LBP
1000 KMF32571.20000 LBP
2000 KMF65142.40000 LBP
5000 KMF162856.00000 LBP
10000 KMF325712.00000 LBP