ليرة لبنانية إلى ليو روماني

تحويل LBP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.31 ron

1.00000 LBP = 0.00031 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 19:11 UTC
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LBP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.436331.661190.963918.327
1GBP1.15311.2295102.1961.656011.915261.1113821.1301
1USD0.937750.813339183.121.34691.557750.903917.1859
1INR0.01128170.009785110.012030810.01620430.0187410.01087460.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Romanian Leu
1 LBP0.00031 RON
5 LBP0.00155 RON
10 LBP0.00310 RON
20 LBP0.00620 RON
50 LBP0.01551 RON
100 LBP0.03101 RON
250 LBP0.07753 RON
500 LBP0.15506 RON
1000 LBP0.31012 RON
2000 LBP0.62025 RON
5000 LBP1.55061 RON
10000 LBP3.10123 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه لبناني
1 RON3224.53000 LBP
5 RON16122.65000 LBP
10 RON32245.30000 LBP
20 RON64490.60000 LBP
50 RON161226.50000 LBP
100 RON322453.00000 LBP
250 RON806132.50000 LBP
500 RON1612265.00000 LBP
1000 RON3224530.00000 LBP
2000 RON6449060.00000 LBP
5000 RON16122650.00000 LBP
10000 RON32245300.00000 LBP