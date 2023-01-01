500 ليو روماني إلى ليرة لبنانية

تحويل RON إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

500 ron
1623465 lbp

1.00000 RON = 3246.93000 LBP

Mid-market exchange rate at 14:55
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.367651.539170.8073311.350.897883.2227
1EUR1.073811.468581.652760.86691.449630.964189.3645
1CAD0.7311810.68092911.125410.5903050.9870950.65645560.8509
1AUD0.64970.6050470.88856210.5245230.8770950.58330154.0698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه لبناني
1 RON3246.93000 LBP
5 RON16234.65000 LBP
10 RON32469.30000 LBP
20 RON64938.60000 LBP
50 RON162346.50000 LBP
100 RON324693.00000 LBP
250 RON811732.50000 LBP
500 RON1623465.00000 LBP
1000 RON3246930.00000 LBP
2000 RON6493860.00000 LBP
5000 RON16234650.00000 LBP
10000 RON32469300.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Romanian Leu
1 LBP0.00031 RON
5 LBP0.00154 RON
10 LBP0.00308 RON
20 LBP0.00616 RON
50 LBP0.01540 RON
100 LBP0.03080 RON
250 LBP0.07700 RON
500 LBP0.15399 RON
1000 LBP0.30798 RON
2000 LBP0.61597 RON
5000 LBP1.53992 RON
10000 LBP3.07983 RON