ليرة لبنانية إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل LBP إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٥٫٩٠ kgs

1.00000 LBP = 0.00590 KGS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LBP إلى KGS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 KGS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436331.661140.9639518.3193
1GBP1.1528711.22915102.1671.655851.915011.1113121.1191
1USD0.93790.81357183.121.347151.5580.904117.1819
1INR0.01128380.00978790.012030810.01620730.01874390.0108770.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / Kyrgystani Som
1 LBP0.00590 KGS
5 LBP0.02952 KGS
10 LBP0.05904 KGS
20 LBP0.11808 KGS
50 LBP0.29520 KGS
100 LBP0.59040 KGS
250 LBP1.47600 KGS
500 LBP2.95201 KGS
1000 LBP5.90401 KGS
2000 LBP11.80802 KGS
5000 LBP29.52005 KGS
10000 LBP59.04010 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / جنيه لبناني
1 KGS169.37700 LBP
5 KGS846.88500 LBP
10 KGS1693.77000 LBP
20 KGS3387.54000 LBP
50 KGS8468.85000 LBP
100 KGS16937.70000 LBP
250 KGS42344.25000 LBP
500 KGS84688.50000 LBP
1000 KGS169377.00000 LBP
2000 KGS338754.00000 LBP
5000 KGS846885.00000 LBP
10000 KGS1693770.00000 LBP