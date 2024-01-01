Lübnan lirasından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile LBP → KGS çevirin

1.000 lbp
5,95 kgs

1.00000 LBP = 0.00595 KGS

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546851.0734589.13891.453021.651840.94795518.3198
1 GBP1.1700211.2559104.2891.699991.93261.1091321.4336
1 USD0.93160.796242183.03961.35361.538820.8831517.0663
1 INR0.01121850.00958870.012042410.01630070.01853110.01063530.20552

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kırgızistan Somu
1 LBP0.00595 KGS
5 LBP0.02976 KGS
10 LBP0.05952 KGS
20 LBP0.11904 KGS
50 LBP0.29761 KGS
100 LBP0.59522 KGS
250 LBP1.48806 KGS
500 LBP2.97612 KGS
1000 LBP5.95223 KGS
2000 LBP11.90446 KGS
5000 LBP29.76115 KGS
10000 LBP59.52230 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Lübnan Lirası
1 KGS168.00400 LBP
5 KGS840.02000 LBP
10 KGS1680.04000 LBP
20 KGS3360.08000 LBP
50 KGS8400.20000 LBP
100 KGS16800.40000 LBP
250 KGS42001.00000 LBP
500 KGS84002.00000 LBP
1000 KGS168004.00000 LBP
2000 KGS336008.00000 LBP
5000 KGS840020.00000 LBP
10000 KGS1680040.00000 LBP