500 Lübnan lirasından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile LBP → KGS çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0009628Лв KGS

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 LBP → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00100,0009
Değişim0.90%0.58%
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1 LBP → KGS istatistikleri

LBP → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. LBP → KGS kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

LBP → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. LBP → KGS kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1350,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8740,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7250,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kırgızistan Somu
1 LBP0,00096 KGS
5 LBP0,00481 KGS
10 LBP0,00963 KGS
20 LBP0,01926 KGS
50 LBP0,04814 KGS
100 LBP0,09628 KGS
250 LBP0,24070 KGS
500 LBP0,48141 KGS
1000 LBP0,96281 KGS
2000 LBP1,92562 KGS
5000 LBP4,81406 KGS
10000 LBP9,62811 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Lübnan Lirası
1 KGS1.038,63000 LBP
5 KGS5.193,15000 LBP
10 KGS10.386,30000 LBP
20 KGS20.772,60000 LBP
50 KGS51.931,50000 LBP
100 KGS103.863,00000 LBP
250 KGS259.657,50000 LBP
500 KGS519.315,00000 LBP
1000 KGS1.038.630,00000 LBP
2000 KGS2.077.260,00000 LBP
5000 KGS5.193.150,00000 LBP
10000 KGS10.386.300,00000 LBP