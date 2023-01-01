ليرة لبنانية إلى دينار صربي

تحويل LBP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
7.33 rsd

1.00000 LBP = 0.00733 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:11 UTC
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LBP إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.436331.661190.963918.327
1GBP1.15311.2295102.1961.656011.915261.1113821.1301
1USD0.937750.813339183.121.34691.557750.903917.1859
1INR0.01128170.009785110.012030810.01620430.0187410.01087460.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الدينار الصربي
1 LBP0.00733 RSD
5 LBP0.03663 RSD
10 LBP0.07325 RSD
20 LBP0.14650 RSD
50 LBP0.36625 RSD
100 LBP0.73250 RSD
250 LBP1.83125 RSD
500 LBP3.66251 RSD
1000 LBP7.32502 RSD
2000 LBP14.65004 RSD
5000 LBP36.62510 RSD
10000 LBP73.25020 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / جنيه لبناني
1 RSD136.51800 LBP
5 RSD682.59000 LBP
10 RSD1365.18000 LBP
20 RSD2730.36000 LBP
50 RSD6825.90000 LBP
100 RSD13651.80000 LBP
250 RSD34129.50000 LBP
500 RSD68259.00000 LBP
1000 RSD136518.00000 LBP
2000 RSD273036.00000 LBP
5000 RSD682590.00000 LBP
10000 RSD1365180.00000 LBP