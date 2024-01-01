Lübnan lirasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile LBP → RSD çevirin

1.000 lbp
7,27 rsd

1.00000 LBP = 0.00727 RSD

10:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353651.641361.538820.93151.3472518.99890.796527
1 CAD0.73874311.212551.136790.6881310.99527214.03530.588429
1 NZD0.609250.82471110.9375240.567510.82081211.57510.485284
1 AUD0.649850.8796691.0666410.6053280.8755112.34640.517623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Sırp Dinarı
1 LBP0.00727 RSD
5 LBP0.03637 RSD
10 LBP0.07273 RSD
20 LBP0.14546 RSD
50 LBP0.36366 RSD
100 LBP0.72732 RSD
250 LBP1.81829 RSD
500 LBP3.63658 RSD
1000 LBP7.27315 RSD
2000 LBP14.54630 RSD
5000 LBP36.36575 RSD
10000 LBP72.73150 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Lübnan Lirası
1 RSD137.49200 LBP
5 RSD687.46000 LBP
10 RSD1374.92000 LBP
20 RSD2749.84000 LBP
50 RSD6874.60000 LBP
100 RSD13749.20000 LBP
250 RSD34373.00000 LBP
500 RSD68746.00000 LBP
1000 RSD137492.00000 LBP
2000 RSD274984.00000 LBP
5000 RSD687460.00000 LBP
10000 RSD1374920.00000 LBP