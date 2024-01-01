100 Lübnan lirasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile LBP → RSD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001239РСД RSD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 LBP → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00120,0012
Düşük0,00120,0012
Ortalama0,00120,0012
Değişim3.06%5.41%
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1 LBP → RSD istatistikleri

LBP → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0012 oldu. LBP → RSD kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

LBP → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0012 oldu. LBP → RSD kurundaki değişiklik 5.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1360,792
1 CAD0,7111,2121,0990,6730,95312,8760,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6230,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,720,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Sırp Dinarı
1 LBP0,00124 RSD
5 LBP0,00620 RSD
10 LBP0,01239 RSD
20 LBP0,02479 RSD
50 LBP0,06197 RSD
100 LBP0,12395 RSD
250 LBP0,30986 RSD
500 LBP0,61973 RSD
1000 LBP1,23945 RSD
2000 LBP2,47890 RSD
5000 LBP6,19725 RSD
10000 LBP12,39450 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Lübnan Lirası
1 RSD806,80800 LBP
5 RSD4.034,04000 LBP
10 RSD8.068,08000 LBP
20 RSD16.136,16000 LBP
50 RSD40.340,40000 LBP
100 RSD80.680,80000 LBP
250 RSD201.702,00000 LBP
500 RSD403.404,00000 LBP
1000 RSD806.808,00000 LBP
2000 RSD1.613.616,00000 LBP
5000 RSD4.034.040,00000 LBP
10000 RSD8.068.080,00000 LBP