500 Sırp dinarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile RSD → LBP çevirin

500 rsd
412.738,50 lbp

1,000РСД RSD = 825,5ل.ل. LBP

01:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek836,1960836,1960
Düşük825,1140816,6980
Ortalama830,1605826,4884
Değişim0.04%0.30%
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1 RSD → LBP istatistikleri

RSD → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 836,1960, en düşük 825,1140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 830,1605 oldu. RSD → LBP kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

RSD → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 836,1960, en düşük 816,6980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 826,4884 oldu. RSD → LBP kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9570,78618,2941,3881,33783,742
1 EUR1,079120,4550,84819,7411,4981,44290,361
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,418
1 GBP1,2721,17924,114123,2711,7661,7106,523

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → GBP

RSD → ZAR

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RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Lübnan Lirası
1 RSD825,47700 LBP
5 RSD4.127,38500 LBP
10 RSD8.254,77000 LBP
20 RSD16.509,54000 LBP
50 RSD41.273,85000 LBP
100 RSD82.547,70000 LBP
250 RSD206.369,25000 LBP
500 RSD412.738,50000 LBP
1000 RSD825.477,00000 LBP
2000 RSD1.650.954,00000 LBP
5000 RSD4.127.385,00000 LBP
10000 RSD8.254.770,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Sırp Dinarı
1 LBP0,00121 RSD
5 LBP0,00606 RSD
10 LBP0,01211 RSD
20 LBP0,02423 RSD
50 LBP0,06057 RSD
100 LBP0,12114 RSD
250 LBP0,30286 RSD
500 LBP0,60571 RSD
1000 LBP1,21142 RSD
2000 LBP2,42284 RSD
5000 LBP6,05710 RSD
10000 LBP12,11420 RSD