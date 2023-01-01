البيزو الكولومبي (COP)
إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو بشكل درامي على أنه "منصة"، بمعنى الفضية؛ "بيويوو"؛ "لوكاس"؛ أو "مارماجا".
اسم العملة
البيزو الكولومبي
رمز العملة
$
سعر الصرف COP
|USD
|EUR
|CAD
|GBP
|AUD
|SGD
|PHP
|ZAR
|من COP
|0.00025
|0.00024
|0.00034
|0.00021
|0.00040
|0.00035
|0.01446
|0.00481
|إلى COP
|3922.00000
|4176.73000
|2910.90000
|4835.04000
|2525.18000
|2870.63000
|69.17100
|207.92500
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