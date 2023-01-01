بيزو كولومبي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل COP إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٢١ shp

1.00000 COP = 0.00021 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

COP إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.63151.439061.662640.9644518.2062
1GBP1.15511.23155102.3721.662161.92041.1139421.0287
1USD0.937850.811985183.12451.349651.559330.904617.075
1INR0.01128270.00976830.012030110.01623650.0187590.01088250.205415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه سانت هيلانة
1 COP0.00021 SHP
5 COP0.00103 SHP
10 COP0.00206 SHP
20 COP0.00412 SHP
50 COP0.01030 SHP
100 COP0.02060 SHP
250 COP0.05149 SHP
500 COP0.10298 SHP
1000 COP0.20595 SHP
2000 COP0.41191 SHP
5000 COP1.02977 SHP
10000 COP2.05955 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / البيزو الكولومبي
1 SHP4855.44000 COP
5 SHP24277.20000 COP
10 SHP48554.40000 COP
20 SHP97108.80000 COP
50 SHP242772.00000 COP
100 SHP485544.00000 COP
250 SHP1213860.00000 COP
500 SHP2427720.00000 COP
1000 SHP4855440.00000 COP
2000 SHP9710880.00000 COP
5000 SHP24277200.00000 COP
10000 SHP48554400.00000 COP