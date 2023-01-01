بيزو كولومبي إلى لوتي ليسوتو

تحويل COP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٤٫٨٠ lsl

1.00000 COP = 0.00480 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:18 UTC
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COP إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5961.438971.663260.964518.2049
1GBP1.155411.23155102.3651.662591.921741.1143821.0341
1USD0.93820.811985183.11851.351.560430.904717.0794
1INR0.01128720.0097690.01203110.01624190.01877350.01088450.205483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Lesotho Loti
1 COP0.00480 LSL
5 COP0.02401 LSL
10 COP0.04802 LSL
20 COP0.09604 LSL
50 COP0.24010 LSL
100 COP0.48021 LSL
250 COP1.20052 LSL
500 COP2.40104 LSL
1000 COP4.80209 LSL
2000 COP9.60418 LSL
5000 COP24.01045 LSL
10000 COP48.02090 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / البيزو الكولومبي
1 LSL208.24300 COP
5 LSL1041.21500 COP
10 LSL2082.43000 COP
20 LSL4164.86000 COP
50 LSL10412.15000 COP
100 LSL20824.30000 COP
250 LSL52060.75000 COP
500 LSL104121.50000 COP
1000 LSL208243.00000 COP
2000 LSL416486.00000 COP
5000 LSL1041215.00000 COP
10000 LSL2082430.00000 COP