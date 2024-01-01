Kolombiya pesosundan Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile COP → LSL çevirin

1.000 cop
4,89 lsl

1,000 COP = 0,004890 LSL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

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Kolombiya pesosundan Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Lesotho Lotisi
1 COP0,00489 LSL
5 COP0,02445 LSL
10 COP0,04890 LSL
20 COP0,09781 LSL
50 COP0,24452 LSL
100 COP0,48903 LSL
250 COP1,22258 LSL
500 COP2,44515 LSL
1000 COP4,89030 LSL
2000 COP9,78060 LSL
5000 COP24,45150 LSL
10000 COP48,90300 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kolombiya Pesosu
1 LSL204,48600 COP
5 LSL1.022,43000 COP
10 LSL2.044,86000 COP
20 LSL4.089,72000 COP
50 LSL10.224,30000 COP
100 LSL20.448,60000 COP
250 LSL51.121,50000 COP
500 LSL102.243,00000 COP
1000 LSL204.486,00000 COP
2000 LSL408.972,00000 COP
5000 LSL1.022.430,00000 COP
10000 LSL2.044.860,00000 COP