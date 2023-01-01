بيزو كولومبي إلى نيراس نيجيري

تحويل COP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٩٦٫٦٧ ngn

1.00000 COP = 0.19667 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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COP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.62831.439381.66290.9650518.2077
1GBP1.15511.2315102.3641.662461.920621.1146321.0296
1USD0.937850.812018183.12151.349951.559580.9051517.0764
1INR0.01128310.009769050.012030610.01624070.01876260.01088950.205439

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / النيرة النيجيرية
1 COP0.19667 NGN
5 COP0.98336 NGN
10 COP1.96673 NGN
20 COP3.93346 NGN
50 COP9.83365 NGN
100 COP19.66730 NGN
250 COP49.16825 NGN
500 COP98.33650 NGN
1000 COP196.67300 NGN
2000 COP393.34600 NGN
5000 COP983.36500 NGN
10000 COP1966.73000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / البيزو الكولومبي
1 NGN5.08459 COP
5 NGN25.42295 COP
10 NGN50.84590 COP
20 NGN101.69180 COP
50 NGN254.22950 COP
100 NGN508.45900 COP
250 NGN1271.14750 COP
500 NGN2542.29500 COP
1000 NGN5084.59000 COP
2000 NGN10169.18000 COP
5000 NGN25422.95000 COP
10000 NGN50845.90000 COP