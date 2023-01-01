بيزو كولومبي إلى روبية سيشيلية

تحويل COP إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٣٫٤٧ scr

1.00000 COP = 0.00347 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:5 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

COP إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 SCR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / روبية سيشيل
1 COP0.00347 SCR
5 COP0.01736 SCR
10 COP0.03473 SCR
20 COP0.06945 SCR
50 COP0.17364 SCR
100 COP0.34727 SCR
250 COP0.86819 SCR
500 COP1.73637 SCR
1000 COP3.47274 SCR
2000 COP6.94548 SCR
5000 COP17.36370 SCR
10000 COP34.72740 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / البيزو الكولومبي
1 SCR287.95700 COP
5 SCR1439.78500 COP
10 SCR2879.57000 COP
20 SCR5759.14000 COP
50 SCR14397.85000 COP
100 SCR28795.70000 COP
250 SCR71989.25000 COP
500 SCR143978.50000 COP
1000 SCR287957.00000 COP
2000 SCR575914.00000 COP
5000 SCR1439785.00000 COP
10000 SCR2879570.00000 COP