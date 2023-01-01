بيزو كولومبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل COP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٩٧ ils

1.00000 COP = 0.00097 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:16 UTC
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COP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.06688.60631.438831.66290.965118.2108
1GBP1.155211.2314102.3541.662081.920911.1148821.0364
1USD0.93810.812084183.12041.349751.559940.905417.0833
1INR0.01128590.009769970.012030710.01623850.01876720.01089260.205525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Israeli New Sheqel
1 COP0.00097 ILS
5 COP0.00486 ILS
10 COP0.00971 ILS
20 COP0.01943 ILS
50 COP0.04857 ILS
100 COP0.09714 ILS
250 COP0.24285 ILS
500 COP0.48570 ILS
1000 COP0.97140 ILS
2000 COP1.94281 ILS
5000 COP4.85703 ILS
10000 COP9.71405 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / البيزو الكولومبي
1 ILS1029.44000 COP
5 ILS5147.20000 COP
10 ILS10294.40000 COP
20 ILS20588.80000 COP
50 ILS51472.00000 COP
100 ILS102944.00000 COP
250 ILS257360.00000 COP
500 ILS514720.00000 COP
1000 ILS1029440.00000 COP
2000 ILS2058880.00000 COP
5000 ILS5147200.00000 COP
10000 ILS10294400.00000 COP