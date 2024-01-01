Kolombiya pesosundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile COP → ILS çevirin

1.000 cop
0,97 ils

1,000 COP = 0,0009722 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 COP0,00097 ILS
5 COP0,00486 ILS
10 COP0,00972 ILS
20 COP0,01944 ILS
50 COP0,04861 ILS
100 COP0,09722 ILS
250 COP0,24305 ILS
500 COP0,48610 ILS
1000 COP0,97219 ILS
2000 COP1,94439 ILS
5000 COP4,86097 ILS
10000 COP9,72193 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kolombiya Pesosu
1 ILS1.028,60000 COP
5 ILS5.143,00000 COP
10 ILS10.286,00000 COP
20 ILS20.572,00000 COP
50 ILS51.430,00000 COP
100 ILS102.860,00000 COP
250 ILS257.150,00000 COP
500 ILS514.300,00000 COP
1000 ILS1.028.600,00000 COP
2000 ILS2.057.200,00000 COP
5000 ILS5.143.000,00000 COP
10000 ILS10.286.000,00000 COP