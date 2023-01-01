بيزو كولومبي إلى روبية موريشية

تحويل COP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١١٫٣٨ mur

1.00000 COP = 0.01138 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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COP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritian Rupee
1 COP0.01138 MUR
5 COP0.05692 MUR
10 COP0.11385 MUR
20 COP0.22769 MUR
50 COP0.56922 MUR
100 COP1.13845 MUR
250 COP2.84613 MUR
500 COP5.69225 MUR
1000 COP11.38450 MUR
2000 COP22.76900 MUR
5000 COP56.92250 MUR
10000 COP113.84500 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / البيزو الكولومبي
1 MUR87.83870 COP
5 MUR439.19350 COP
10 MUR878.38700 COP
20 MUR1756.77400 COP
50 MUR4391.93500 COP
100 MUR8783.87000 COP
250 MUR21959.67500 COP
500 MUR43919.35000 COP
1000 MUR87838.70000 COP
2000 MUR175677.40000 COP
5000 MUR439193.50000 COP
10000 MUR878387.00000 COP