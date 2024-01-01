10 بيزو كولومبي إلى روبية موريشية

تحويل COP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10 cop
0.11 mur

$1.000 COP = ₨0.01140 MUR

Mid-market exchange rate at 13:03
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COP إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7831.5161.32557.28618.223
1 EUR1.09211.50.8551.6561.44762.56519.902
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.70313.266
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69273.1423.266

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritian Rupee
1 COP٠٫٠١١٤٠ MUR
5 COP٠٫٠٥٧٠٠ MUR
10 COP٠٫١١٤٠٠ MUR
20 COP٠٫٢٢٧٩٩ MUR
50 COP٠٫٥٦٩٩٩ MUR
100 COP١٫١٣٩٩٧ MUR
250 COP٢٫٨٤٩٩٣ MUR
500 COP٥٫٦٩٩٨٥ MUR
1000 COP١١٫٣٩٩٧٠ MUR
2000 COP٢٢٫٧٩٩٤٠ MUR
5000 COP٥٦٫٩٩٨٥٠ MUR
10000 COP١١٣٫٩٩٧٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / البيزو الكولومبي
1 MUR٨٧٫٧٢١٥٠ COP
5 MUR٤٣٨٫٦٠٧٥٠ COP
10 MUR٨٧٧٫٢١٥٠٠ COP
20 MUR١٬٧٥٤٫٤٣٠٠٠ COP
50 MUR٤٬٣٨٦٫٠٧٥٠٠ COP
100 MUR٨٬٧٧٢٫١٥٠٠٠ COP
250 MUR٢١٬٩٣٠٫٣٧٥٠٠ COP
500 MUR٤٣٬٨٦٠٫٧٥٠٠٠ COP
1000 MUR٨٧٬٧٢١٫٥٠٠٠٠ COP
2000 MUR١٧٥٬٤٤٣٫٠٠٠٠٠ COP
5000 MUR٤٣٨٬٦٠٧٫٥٠٠٠٠ COP
10000 MUR٨٧٧٬٢١٥٫٠٠٠٠٠ COP