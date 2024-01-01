50 روبية موريشية إلى بيزو كولومبي

تحويل MUR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

50 mur
4,258.91 cop

1.00000 MUR = 85.17820 COP

Mid-market exchange rate at 21:02
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / البيزو الكولومبي
1 MUR85.17820 COP
5 MUR425.89100 COP
10 MUR851.78200 COP
20 MUR1703.56400 COP
50 MUR4258.91000 COP
100 MUR8517.82000 COP
250 MUR21294.55000 COP
500 MUR42589.10000 COP
1000 MUR85178.20000 COP
2000 MUR170356.40000 COP
5000 MUR425891.00000 COP
10000 MUR851782.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritian Rupee
1 COP0.01174 MUR
5 COP0.05870 MUR
10 COP0.11740 MUR
20 COP0.23480 MUR
50 COP0.58700 MUR
100 COP1.17401 MUR
250 COP2.93502 MUR
500 COP5.87005 MUR
1000 COP11.74010 MUR
2000 COP23.48020 MUR
5000 COP58.70050 MUR
10000 COP117.40100 MUR