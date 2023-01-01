بيزو كولومبي إلى روبية نيبالية

تحويل COP إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
33.91 npr

1.00000 COP = 0.03391 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:21 UTC
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COP إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Nepalese Rupee
1 COP0.03391 NPR
5 COP0.16956 NPR
10 COP0.33911 NPR
20 COP0.67823 NPR
50 COP1.69556 NPR
100 COP3.39113 NPR
250 COP8.47782 NPR
500 COP16.95565 NPR
1000 COP33.91130 NPR
2000 COP67.82260 NPR
5000 COP169.55650 NPR
10000 COP339.11300 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / البيزو الكولومبي
1 NPR29.48870 COP
5 NPR147.44350 COP
10 NPR294.88700 COP
20 NPR589.77400 COP
50 NPR1474.43500 COP
100 NPR2948.87000 COP
250 NPR7372.17500 COP
500 NPR14744.35000 COP
1000 NPR29488.70000 COP
2000 NPR58977.40000 COP
5000 NPR147443.50000 COP
10000 NPR294887.00000 COP