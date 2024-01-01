ألف بيزو كولومبي إلى روبية نيبالية

تحويل COP إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cop
33.13 npr

$1.000 COP = ₨0.03313 NPR

Mid-market exchange rate at 13:16
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

COP إلى NPR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5161.32557.27318.212
1 EUR1.09211.50.8551.6561.44762.55919.892
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71713.265
1 GBP1.2771.1691.75311.9361.69273.13723.256

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Nepalese Rupee
1 COP٠٫٠٣٣١٣ NPR
5 COP٠٫١٦٥٦٣ NPR
10 COP٠٫٣٣١٢٧ NPR
20 COP٠٫٦٦٢٥٣ NPR
50 COP١٫٦٥٦٣٣ NPR
100 COP٣٫٣١٢٦٥ NPR
250 COP٨٫٢٨١٦٣ NPR
500 COP١٦٫٥٦٣٢٥ NPR
1000 COP٣٣٫١٢٦٥٠ NPR
2000 COP٦٦٫٢٥٣٠٠ NPR
5000 COP١٦٥٫٦٣٢٥٠ NPR
10000 COP٣٣١٫٢٦٥٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / البيزو الكولومبي
1 NPR٣٠٫١٨٧٣٠ COP
5 NPR١٥٠٫٩٣٦٥٠ COP
10 NPR٣٠١٫٨٧٣٠٠ COP
20 NPR٦٠٣٫٧٤٦٠٠ COP
50 NPR١٬٥٠٩٫٣٦٥٠٠ COP
100 NPR٣٬٠١٨٫٧٣٠٠٠ COP
250 NPR٧٬٥٤٦٫٨٢٥٠٠ COP
500 NPR١٥٬٠٩٣٫٦٥٠٠٠ COP
1000 NPR٣٠٬١٨٧٫٣٠٠٠٠ COP
2000 NPR٦٠٬٣٧٤٫٦٠٠٠٠ COP
5000 NPR١٥٠٬٩٣٦٫٥٠٠٠٠ COP
10000 NPR٣٠١٬٨٧٣٫٠٠٠٠٠ COP